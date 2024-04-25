Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisi için; KURTARMA-3, KURTARMA-13 ve TÜRKELİ Römorkörlerimiz; kılavuz kaptanımız ve KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

Olayla ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü, geminin 14 personeli arasından 1 yaralının olduğu öğrenildi.