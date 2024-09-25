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Cep telefonlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Cep telefonlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de
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Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonlarında kullanılan dizgisi yapılmış ana kart ithalatı için gözetim düzenlemesi uygulaması yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de üretim yapan firmaların ürettikleri ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla mevzuatta belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabiliyor.

Bu çerçevede söz konusu tebliğle, bazı telefon ve aksamlarının ithalatında gözetim uygulanıyor.

Yapılan inceleme sonucunda, cep telefonunun önemli parçalarından "dizgisi yapılmış ana kart"ın ithal edilerek cep telefonunda uygulanan gözetimden kaçınıldığı tespit edildi.

Bunu önlemek amacıyla tebliğde değişiklik yapılarak, ana kartlara ilişkin eşyanın tanımı "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar)" olarak yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 100 dolar gözetim uygulanacak.
#ticaret bakanlığı
#resmi gazete
#cep telefonu
#ithalat

Etiketler cep telefonu ithalat düzenleme ticaret bakanlığı Resmi Gazete
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