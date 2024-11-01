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ChatGPT’ye bir dikkat çeken özellik daha: SearchGPT

ChatGPT’ye bir dikkat çeken özellik daha: SearchGPT
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OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de SearchGPT adını verdiği arama motoru özelliğini devereye aldı.

ChatGPT’nin üreticisi OpenAI yeni arama motoru güncellemesini duyurdu. Buna göre ChatGPT artık eskisinden daha iyi şekilde web’de arama yapabilecek.

Daha öncesinde, hızlı yanıt almak için bir arama motoruna gidilmesi gerekiyorken bundan sonra ilgili kaynaklara bağlantılar içeren sonuçlar ChatGPT’den alınabilecek.

Özelliğe bugün (31 Ekim) itibariyle ilk olarak ‘SearchGPT bekleme listesi kullanıcıları’ erişebilecek.

Ancak ‘SearchGPT’ gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacak.

Arama motoruna hem mobil hem de masaüstündeki ChatGPT uygulamalarından erişim sağlanabilecek.

Bunlara ek olarak OpenAI, hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller sunmak üzere haber ve veri sağlayacılarıyla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Ayrıca artık sohbetlerde ilgili kaynakların bağlantıları da yer alacak.

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Etiketler SearchGPT chatgpt openAI yapay zeka yapay zeka sohbet robotu
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