ÇHD onursal başkanı Kozağaçlı tahliye edildi
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Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği ile Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına açılan davada Kozağaçlı 2017 yılında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti Kozağaçlı’ya 12 yıl hapis cezası vermişti.
3. Ceza Dairesi, Selçuk Kozacağılı’ya “terör örgütüne üye olma” suçunda verilen 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 5 aya indirip onamıştı.
2017 yılından beri tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada da, "Çağdaş Hukukçular Derneği Onursla Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu” denildi.
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