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CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Etiketler ögür özel ankara ziyaret
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