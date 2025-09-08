CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha kadar süren gerginlik

Mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın binası önünde sabaha kadar CHP'liler, protestoya katılan vatandaşlar ve barikat kuran polis arasında gergin anlar yaşandı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan ise bu akşam saat 23.00'e dikkat çeken bir çağrı geldi. Çağrının ardından vatandaşlar il binası önünde toplanmaya başladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

İl başkanlığına çıkan yollar kapatılırken il binasına giriş ve çıkışların çevik kuvvet polisi tarafından engellendiği belirtildi.

Burada polis ile partililer arasında tartışma yaşandı. Vatandaşlar da ablukaya tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukanın ardından Özgür Özel başta olmak üzere CHP kurmayları, vatandaşları il binası önüne davet etti.

Bu arada İstanbul'un birçok ilçesinde de vatandaşlar ablukayı protesto ederek CHP'ye destekte bulundu.

Başta Kadıköy olmak üzere birçok ilçede evlerden ıslık, düdük ve tencere sesleriyle protestolar yükseldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşlanan polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Başarır, "Arkamızda yüzlerce çevik kuvvet polisi var. Buraya giriş ve çıkış engelleniyor. Şu anda il binamız, irademiz esaret altında. Herkesi, tüm İstanbullu, tüm İstanbulluları bize oy veren vermeyen fark etmiyor, buraya davet ediyorum. Bu yüzyılda bu manzarayla karşı karşıyayız. Evet, orada, burada, yukarıda, arkada yüzlerce polis var. Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis ekiplerine, "CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?" ifadeleri ile tepki gösterdi.