CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den isitfa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki peş peşe istifalara bir yenisi daa eklendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Ankara’da düzenlenen törenle diğer belediye başkanlarıyla birlikte AK Parti rozeti takıldı.

Özlem Çerçioğlu'nun dün AK Parti'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın kızı Merve Saatçı Özmen, belediyedeki görevinden istifa etti.

Merve Saatçi Özmen istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Çocukken parklarda da oynadık, parti binamızda boş kâğıtlara kalemlerle resimler de yapardık. O havayı soluduk, ciğerlerimizde o havayı işledik.

Günlerden sadece bugün. Toplumun her kesimin siyasi görüşüne, şartlarına saygı duyuyorum. Lakin siyaseti halk için yaptığını iddia edip, halkın oyları ile evini terk edenleri ise Allah’a havale ediyorum.

Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir ki yol her daim cümleden uludur.

Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesinden istifa ediyorum.

Ve biz cesareti dilde değil, kalpte yaşamaya devam edeceğiz. Baba ocağımızda fikri hür, vicdanı hür bir neslin bugün taşıyıcıları olarak, yarınlara bırakacağımız miras Selanikli yetim Mustafa’nın açtığı yolun kendisidir. Cumhuriyet ile doğduk, Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüyeceğiz."

BİR İSTİFA DAHA GELMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin belediyede çalışan oğlu Özgür Saatçi de görevinden istifa etmişti.