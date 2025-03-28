CHP'li vekil polis müdahalesi videosuyla duyurdu: ''Görüntülerin arşivini tutuyoruz''

CHP Milletvekili Zeynel Emre, polisin İstanbul Saraçhane'de göstericilere yönelik müdahalesine dair bu görüntüleri paylaşarak, "Merak etmesinler, tüm görüntülerin arşivini tutuyoruz" diye tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde başlayan protestolarda, Saraçhane'deki polis müdahalesinin görüntülerini yayınlayayarak tepki gösteren CHP Milletvekili Zeynel Emre, "Orantısız şiddet görüntülerini yayınlayan vatandaşlarımızın hesaplarına erişim engeli geldiğini öğreniyoruz. Merak etmesinler, tüm görüntülerin arşivini tutuyoruz" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Emre'nin paylaşımı şöyle:

"Kolluk kuvvetlerinin orantısız şiddeti, yalnız Batı ülkelerinde görüldüğünde eleştirilmez. Bu görüntüler kimin vicdanına sığar? Hangi iktidar, vatanın çocuklarına böyle davranarak varlığını sürdürebilir? Kanunsuz emre uymak suçtur.

Orantısız şiddet görüntülerini yayınlayan vatandaşlarımızın hesaplarına erişim engeli geldiğini öğreniyoruz. Merak etmesinler, tüm görüntülerin arşivini tutuyoruz.

Tüm gücümüzle anayasal protesto hakkını kullanırken şiddet gören, gözaltına alınan veya tutuklanan tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."