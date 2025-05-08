CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförü için istenen ceza belli oldu

CHP milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü hakkında, polislerin "Dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

CHP parti otobüsü şoförü G.G. hakkında, 23 Nisan'da polisin 'Dur' ihtarına uymamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. G.G., soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen G.G., 'Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K. şikayetçi, otobüs şoförü G.G. ise şüpheli olarak yer aldı. İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının bulunduğu 06 CHP 66 plakalı otobüs, 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi’ne doğru ilerlerken polisler Sare Y. ve Okan A., otobüsü durdurmak amacıyla 'Dur' ikazında bulundu. Ancak G.G., aracı iki polisin üzerine sürerek Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne yöneldi ve Ankara Adliyesi'ne doğru ilerledi. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö.'nün defalarca 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen otobüs yine durmadı ve polis memuru aracın çarpmaması için yolun kenarına atladı. Otobüs Atatürk Bulvarı’na yöneldiği sırada bu kez Yasemin K. ve Okan Y. aracı durdurmak istedi. Ancak G.G. yine 'Dur' ikazına uymayarak aracı bu polislerin üzerine de sürdü ve yoluna devam etti.

'FREN MESAFESİ UZUN OLDUĞU İÇİN DURAMADIM'

İddianamede ifadesine yer verilen G.G., otobüste 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğunu, Ulus'taki eski Meclis'e gitmek üzere yola çıktıklarını, programa geç kaldıkları için polislerin uyarılarına rağmen yola devam ettiğini söyledi. G.G. ayrıca, otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve bu nedenle duramadığını da beyan etti.

Şüphelinin, otobüsü polislerin üzerine sürmesinin 'cebir' niteliğinde olduğu ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçunun tüm unsurlarını taşıdığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin olay yerlerinde polislere ayrı ayrı ‘dur’ ihtarlarına rağmen otobüsü her defasında üzerlerine sürdüğü, böylece suçun üç kez işlendiği, bu nedenle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği" vurgulandı. Savcılık, G.G.’un zincirleme şekilde ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. (DHA)

DHA / İHA