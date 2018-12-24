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  3. 24 Aralık 2018 09:26

CHP'nin anketinden Fikri Sağlar çıktı

CHP'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan anketten Fikri Sağlar isminin çıktığı öğrenildi.

CHP'nin anketinden Fikri Sağlar çıktı
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CHP’nin kritik önemdeki iller arasında yer alan Mersin’de belediye başkanlığı yarışına katılacak ismi belirlemek üzere yaptırdığı anketlerde Fikri Sağlar’ın isminin öne çıktığı belirtiliyor.

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre şimdiye kadar aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 464 il ve ilçe belediye başkan adayını belirleyen CHP’de gözler 4 Ocak’ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

 Mersin, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu iller ile özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylıkları için yoğun bir çalışma ve kulis yürütülüyor. İstanbul ve Ankara adaylarının belirlendiği son PM’de gündeme gelmesi beklenirken son anda ertelenen Mersin’de yarışa katılacak ismi belirlemek üzere parti yönetimi yeni bir eğilim yoklaması daha yapmaya karar verdi. Eski milletvekilleri Fikri Sağlar, Serdal Kuyucuoğlu ve Vahap Seçer için yeni bir nabız yoklaması yapılırken, kulislerde anketlerde Sağlar isminin öne çıktığı belirtiliyor. MHP’den istifa eden ve İYİ Parti’den aday olan eski belediye başkanı Burhanettin Kocamaz ile AKP desteğiyle MHP’den aday gösterilen Hamit Tuna arasında sağ oyların bölüneceği, bu tabloda Sağlar’ın şansının, CHP’nin kendi oyunun yanı sıra kentteki Kürt seçmenlerin de desteğini alabilecek bir isim olarak yüksek olduğuna işaret ediliyor.

Parti kulislerinde yapılan eğilim yoklamalarında Sağlar ismi öne çıksa da son sözü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyleyeceğine dikkat çekilirken, CHP Lideri’nin son PM toplantısına Serdal Kuyucuoğlu’nun adını açıklamaktan son anda vazgeçtiği de iddialar arasında.

Bu arada Mersin’de büyükşehir belediye başkan adaylığı için kıran kırana bir mücadele sürerken, il başkanı Adil Aktay’ın da uzun süreden beri kentte olmadığı konuşuluyor. Aktay’ın Yenişehir ilçe belediye başkanlığını istediği ve kulis için Ankara’da adeta üs kurduğu belirtiliyor.

 
 

Birgün

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