CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto... İktidar yalnız kaldı

CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmeyeceklerini açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İmralı ziyareti' oylaması için toplanmış ve oylamada oy çokluğuyla İmralı'ya gidilsin kararı çıkmıştı.

CHP'nin oylamaya katılmamasına ise AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin tepki göstermişti.

CHP terörsüz Türkiye sürecine desteğe devam edileceğini ancak İmralı'ya CHP'den kimsenin gitmeyeceğini açıklarken Saadet-Gelecek-DEVA partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu da İmralı kararını verdi.

Yeni Yol Grubu İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyecek.

Erdoğan "AK Parti, MHP ve DEM beraber yürümeye karar verdik" demişti

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında partisinin Ankara Kızılcahamam'da düzenlen 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı ve terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklaması önce "DEM Parti de mi Cumhur İttifakı'na katılıyor" tartışmalarını başlatsa da DEM Parti'den "Açıklama yanlış yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır" açıklaması gelmişti

Kapalı oylamada 32 Evet, 3 Hayır oyu çıkmıştı

Kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyu verildi. AKP, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra EMEP ve TİP'ten de iki evet oyu verildi. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Kürşad Zorlu komisyon toplantısında yer almadı. Demokrat Parti, DSP ve Hüda Par'dan üç hayır oyu çıktı.

SEGBİS yoluyla görüşme yapılması önerisi oylamayla reddedilen Yeni Yol grubundan iki çekimser oy kullanıldı.

Beşte üç nitelikli çoğunluk aranan oylamaya Yeniden Refah Partisi ve CHP katılmadı. CHP İmralı'ya gitmeyecek.

Haber3.com Haber Merkezi