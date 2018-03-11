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  3. 11 Mart 2018 11:58

Çocuk ve plaj ürünlerinde denetim artıyor

Ticaret Bakanı Tüfenkci, çocuk ve plaj ürünlerinde denetimlerin artıralacağını açıkladı.

Çocuk ve plaj ürünlerinde denetim artıyor
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yıl piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Bahar aylarında çocuk kıyafeti, bakım gereçleri, mobilyaları, bisikletler ve oyuncaklarda yoğun denetim gerçekleştirilecek. Yaz aylarında yazlık giysiler, plaj ürünleri, su ve kum oyuncakları, havuz kimyasalları ile yüksek ısıyla yangına yol açma riskinden dolayı çakmaklar denetime alınacak." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen  denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl ürün güvenliği mevzuatını Avrupa Birliği (AB)  düzenlemelerine tam uyumlu hale getirdiklerini ve tüketicilerin korunmasına  yönelik büyük bir adım attıklarını ifade eden Tüfenkci, kimyasal kısıtlamalar  getiren yeni mevzuatla bu yıl piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine hız  kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Tüfenkci, yürürlüğe giren Deterjanlar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde  yıl boyunca üretim ve dağıtım yerlerinde denetimler yapılacağını vurgulayarak,  "Ürünlerin güvenlik bilgi formları, içerikleri ve içeriğe uygun ambalaj ve  etiketleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, riskli ürünler teste  gönderilecek. Denetimler 52 ili kapsayacak şekilde ve bölgesel düzeyde  gerçekleştirilecek." diye konuştu.

 
 

ÇOCUK ÜRÜNLERİNE ÖZEL DENETİM

İmitasyon takı ve oyuncakların da ithalat denetim sistemlerinden  alınan veriler çerçevesinde yıl boyunca denetleneceğine işaret eden Tüfenkci,  çocuk ürünlerine yönelik denetimler konusunda şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle bebeklere ve çocuklara yönelik ürünlere ayrı bir önem ve  öncelik veriliyor. Bu yıl bebek ve çocuk bakım ürünlerinin ithalat, iç piyasa ve  internet satışlarına yönelik denetimler ağırlık kazanacak. Bu aydan başlayarak  nisan ve mayısta ürünlerle kampanyalar denetlenecek. Piyasa gözetim ve denetim  faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğiz. Bahar aylarında çocuk kıyafeti, bakım  gereçleri, mobilyaları, bisikletler ve oyuncaklarda yoğun denetim  gerçekleştirilecek. Çocuklarımızın kullandığı tüm ürünler fiziksel ve kimyasal  riskleri açısından akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulacak."

YAZIN KULLANIMI ARTAN ÜRÜNLER DENETLENECEK

Tüfenkci, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yazlık giysiler, plaj  ürünleri, su ve kum oyuncakları, dış mekan mobilyaları ve havuz kimyasallarının  denetleneceğine dikkati çekerek, yaz aylarında yüksek ısıyla birlikte patlama ve  yangına yol açma riski bulunan çakmakların da sıkı denetime alınacağını bildirdi.

Okul alışverişlerinin hız kazanacağı ağustos-eylül aylarında  kırtasiye, okul malzemeleri, okul kıyafetleri ve ayakkabıların denetleneceğini  belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tüketicilerimizin sağlığının ve güvenliğinin  korunması, satın aldıkları ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri birinci  önceliğimiz. Buna yönelik denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu  vesileyle söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın da ürünlerinin  güvenliği konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermelerini bekliyoruz."

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