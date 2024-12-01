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Cübbeli Ahmet İstanbul'u ''günahlar şehri'' ilan etti: ''Zina eden, içki içen hemen tövbe etsin''

Cübbeli Ahmet İstanbul'u ''günahlar şehri'' ilan etti: ''Zina eden, içki içen hemen tövbe etsin''
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"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Kayseri’de katıldığı söyleşide, ''Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin. Başka yapacağımız bir çare kalmadı'' dedi. İstanbul'un günahlar şehri olduğunu belirten Cübbeli Ahmet, ''Öyle günahlar işleniyor ki. İstanbul’u hiç sorma, İstanbul’da bütün dünyadaki günahların hepsi var.'' dedi.

BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, 15 yıl önce FETÖ’ye karşı uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, "15 seneden fazla oldu yine bu salona gelmiştim. Dinler arası diyalog safsatasının iptali için Kayseri’ye geldim. O zaman kimse FETÖ’nün aleyhine konuşamıyor, Zaman Gazetesi aleyhine konuşamıyor, STV’nin aleyhine konuşamıyor. Ben size geldim, uyardım. Birçok belalardan, şerden uyardım. İŞİD’e karşı, İrancılara karşı uyardım. Ben size vazifelerimi yaptım, yapmaya çalışıyorum. Devamlı Müslümanlar sapıtmasın, gençlerimiz yanlışa meyletmesin diye. Niceleri bana teşekkür ediyor. Diyorlar ki; ’Sen bizi FETÖ’ye karşı uyarmasaydın hapislerde sürünecektik’ diye dua ediyorlar" dedi.

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Kayseri’de katıldığı söyleşide, ''Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin. Başka yapacağımız bir çare kalmadı'' dedi. İstanbul'un günahlar şehri olduğunu belirten Cübbeli Ahmet, ''Öyle günahlar işleniyor ki. İstanbul’u hiç sorma, İstanbul’da bütün dünyadaki günahların hepsi var.'' dedi.

"Bütün dünyadaki günahların hepsi İstanbul’da var"

Zina yapan, içki içenlerin bir an önce tövbe etmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Öyle bir bereketsizlik var ki; insanlar musafaha etmekten korkuyor, mikrop var vesaire. Neden? Çünkü zina var, eşcinsellik çoğaldı, lezbiyenlik çoğaldı, içki, kumar, faiz çoğaldı. Öyle günahlar işleniyor ki. İstanbul’u hiç sorma, İstanbul’da bütün dünyadaki günahların hepsi var. Dünya da gidiyor, ahiret de gidiyor, mikroplar ürüyor, huzur bozuluyor, aileler yıkılıyor. Onun için bir an önce tövbe istiğfar edin. Başka yapacağımız bir çare kalmadı. Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin. Önden fren yapsın, sonra freni patlamış araba gibi öndekine bindirmesin. Bir ay kaldı" ifadelerini kullandı.

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Kayseri’de katıldığı söyleşide, ''Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin. Başka yapacağımız bir çare kalmadı'' dedi. İstanbul'un günahlar şehri olduğunu belirten Cübbeli Ahmet, ''Öyle günahlar işleniyor ki. İstanbul’u hiç sorma, İstanbul’da bütün dünyadaki günahların hepsi var.'' dedi.

Etiketler cübbeli ahmet hoca ahmet mahmut ünlü günah
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