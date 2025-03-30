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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla aralarında Hizbullah hükümlülerinin de bulunduğu 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın kalan cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hizbullah hükümlüleri Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı. Alpsoy ve Çöklü, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yayımlanan Resmi Gazete kararlarına tepki göstererek, şunları yazdı:

"Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan?
Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun!
Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız! Yazıklar olsun!"

 

Etiketler hizbullah hükümlü 10 hükümlü Resmi Gazete recep tayyip erdoğan
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