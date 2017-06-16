Dedektif gibi çalışıp buldular !

Konya’nın Akşehir ilçesindeki derelere kan döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir köprü üzerindeki kan izlerinden yola çıkıp köprü yakınına gizli kamera yerleştirip kan döken aracı ve sürücüsünü tespit etti.



2016 yılı içerisinde muhtelif zamanlarda Akşehir Karabulut Mahallesi içerisinden geçen dereden kanlı su akması nedeniyle bu mahallede yaşayan vatandaşlar durumu Jandarmaya ve Akşehir Belediyesine bildirdi. Yapılan araştırmalarda bu kanın nereden dereye döküldüğü tespit edilemezken 2017 yılı içerisinde de aynı şikayetler Altuntaş Mahallesi içinden geçen Adıyan Çayı’ndan geldi. Buradaki vatandaşlarda çaydan kanlı su aktığını bildirerek durumdan şikayetçi oldu. Kanlı suyun hayvanlarına ve insanlara hastalık bulaştıracağını düşünen mahalle sakinleri olayın çözülmesini istedi.

İhbarı değerlendiren Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dere boyunca yaptıkları araştırmada D-300 karayolundan Üçhüyük Mahallesi’ne dönüş kavşağından yaklaşık 350 metre içerideki Üçhüyük Mahallesi istikametindeki köprü üzerinde kan izleri tespit ederken yine köprü altındaki otlarda kan izleri ve et parçacıkları tespit etti. Yakınlardaki güvenlik kameralarını inceleyen zabıta ekipleri, bir sonuç alamadı.

Güneş enerjisiyle çalışan güvenlik kamerasıyla takip

Olayın tekrar yapıldığı ihbarı üzerine hızla harekete geçen ekipler aynı köprüde yine kan ve et parçaları izine rastlayınca bu işi yapanların tespiti için köprü yakındaki bir ağaca güneş enerjisi ile çalışan bir güvenlik kamerası yerleştirip köprüyü izlemeye aldı. 13 Haziran 2017 tarihinde bir tankerin köprüye yanaşarak şoförünün tankere hortum bağlayıp dereye kan boşalttığı güvenlik kamerasınca tespit edildi. Durum hemen jandarmaya haber verilirken, olay yerine gidilse de şüpheli tankerin kan boşaltımını yapıp olay yerini terk ettiği görüldü. Çevrede yapılan incelemede köprü üzerinde kan lekeleri görülmüş, dereden akan suyun yoğun şekilde kanla karışık kırmızı renkte olduğu, köprünün altındaki otların kan ve et parçalarına bulandığı tespit edildi. Deredeki sudan inceleme yapmak için numune alınırken kamera kayıtlarındaki incelemede plakalısı belirlenen tankerin şoförü tarafından dereye kan boşalttığı tespit edilerek gerekli cezai işlemin yapılması için video kayıtları ve fotoğraflar Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.