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DEM Parti'nin organize ettiği kongreye soruşturma

DEM Parti'nin organize ettiği kongreye soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti tarafından organize edilen “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında suç ve suçluyu övme ile terör propagandası yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

Etiketler dem parti parti kongre soruşturma
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