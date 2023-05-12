Demirtaş'tan ''Muharrem İnce'' açıklaması

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili paylaşım yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin. Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek" dedi.

Selahattin Demirtaş, şöyle devam etti: "Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve İlk turda bitirin bu işi. Seçim sonucu ne olursa olsun, sonucu tanımıyorum diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz."

"Sakince oyunuzu kullanın" diyen Demirtaş, "Sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın. Siz halksınız, patron sizsiniz. İlk turda bitirin bu işi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur.



İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin.



Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek.



1/3 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 12, 2023

Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve İlk turda bitirin bu işi.



Seçim sonucu ne olursa olsun, sonucu tanımıyorum diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz.



2/3 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 12, 2023