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Denizi kirleten gemiye 4.3 milyon TL ceza

Denizi kirleten gemiye 4.3 milyon TL ceza

İzmit Körfezi’nde denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı bir gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetimler sırasında Liberya bandıralı bir gemideki yağ dolu varillerin patlayarak, yağların iskeleye ve denize döküldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.

DHA

Etiketler izmit körfezi
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