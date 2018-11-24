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  3. 24 Kasım 2018 14:55

Depolara baskın sonuç getirdi ! Soğan fiyatlarında düşüş...

Ülke genelinde yapılan denetimlerde soğanların ele geçirilmesinden sonra soğan fiyatlarında ucuzlama görüldü.

Depolara baskın sonuç getirdi ! Soğan fiyatlarında düşüş...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, soğan fiyatlarında başlatılan spekülatif artışları ve oluşabilecek manipülasyonları önleyici talimatları doğrultusunda başlatılan denetimlerle, marketlerde soğan fiyatları ucuzladı.

Son günlerde soğan fiyatlarında meydana gelen artış sonrasında, Bakan Albayrak, bu konuda çalışma yapılmasına yönelik talimatlar verdi. Bakan Albayrak'ın, soğan fiyatlarında başlatılan spekülatif artışları ve oluşabilecek manipülasyonları önleyici direktifleri doğrultusunda, Ankara'nın merkez ve Polatlı ilçesinde Vergi Dairesi Başkanlığınca denetimler başlatılmıştı.

Toptan kuru soğan ticaretine yönelik denetimler hafta boyunca devam etmişti. Ayrıca, toptancı halinde ve hal dışında yapılan satış işlemleri de denetim kapsamına alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra ilgili diğer bakanlıkların da katkısıyla sürdürülen denetim ve çalışmaların sonuçları, Ankara genelindeki 10 zincir markette bugün itibarıyla fiyatlara yansıdı.

FİYATLAR BÜYÜK ORANDA GERİLEDİ

Başkentteki 10 zincir marketin, soğandaki spekülasyonu ortadan kaldırmaya ve enflasyonla mücadeleye destek kapsamında yaptığı indirim sonrasında, fiyatlar önemli oranda düştü.

 
Böylece, soğanın kilogramı yaklaşık 1,5 lira ucuzlayarak, ortalama 3,5 lira seviyesine indi.

Migros, Başgimpa, Akyurt, Gimsa, Altunbilekler, Yunus, Şekerciler, Yeni Çağdaş, Çelikler ve Bim, indirim yapan zincir marketler olarak dikkati çekti.

AA

fiyat , berat albayrak , soğan
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