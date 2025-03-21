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Ders ve ek ders saatlerinde değiştirildi

Ders ve ek ders saatlerinde değiştirildi
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bilim ve Sanat Merkezleri’nde hafta sonu yapılan öğrenci seçmelerinde görev alan öğretmen ve yöneticilere, her oturum için yalnızca 1 saat ek ders ücreti verilecek. Aynı gün birden fazla görevlendirme yapılamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bilim ve sanat merkezlerine genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında, öğrenci seçimi sürecinde, ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması hâlinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

 

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