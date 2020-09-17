Doğu Perinçek'ten ''Teröristbaşı Öcalan'' sorusuna şoke eden yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında soruları yanıtladı.

"BEN O ÇİÇEĞİ YİNE ALIRDIM"

Doğu Perinçek, "Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi."

Perinçek, "Öcalan, Perinçek'in başkanı olduğu partide siyaset yaptı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zaman üye olmadı. 89-90 döneminde söyleşiler sırasında gördüm. O öğrenciyken bizim 12 Mart darbesine karşı çıkardığımız gizli Şafak Gazetesi vardı. Gizli olarak dağıtıyorduk. Bu gazetede onun eline geçmiş ve yakalanmış. Bir süre kısa süre hapiste yattı."