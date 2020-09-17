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  3. 17 Eylül 2020 21:13

Doğu Perinçek'ten ''Teröristbaşı Öcalan'' sorusuna şoke eden yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında, "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız" sorusuna yanıt verdi.

Doğu Perinçek'ten ''Teröristbaşı Öcalan'' sorusuna şoke eden yanıt
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında soruları yanıtladı.

"BEN O ÇİÇEĞİ YİNE ALIRDIM"
Doğu Perinçek, "Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi."

Perinçek, "Öcalan, Perinçek'in başkanı olduğu partide siyaset yaptı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zaman üye olmadı. 89-90 döneminde söyleşiler sırasında gördüm. O öğrenciyken bizim 12 Mart darbesine karşı çıkardığımız gizli Şafak Gazetesi vardı. Gizli olarak dağıtıyorduk. Bu gazetede onun eline geçmiş ve yakalanmış. Bir süre kısa süre hapiste yattı."

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