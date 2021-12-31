Dolar düştü, indirim gelecek derken... Benzine bir okkalı zam daha!

2021'in son çeyreğinde döviz kurunun Türk Lirası karşısında peş peşe Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırmasıyla zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında "dolar düştü indirim gelir" beklentisi hayal oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN FİYATINDA SON DURUM

Gerçekleşen son zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 12.31 liraya, Ankara’da 12.37 liraya, İzmir’de ise 12.39 liraya çıktı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIMAMIŞTI

Geçen hafta benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapılmıştı. Ancak kurdaki düşüş sonrası yapılan indirimler pompa fiyatlarına yansımamıştı.

İndirimin pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 1,63, Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.