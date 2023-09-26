Dolar, Euro ve altın zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısında yeniden yukarı yönlü hareketlenen piyasaların zirvedeki seyri devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmasıyla da hareketlenen piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller TL karşısındaki güçlü duruşunu sürdürdü.
Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, Euro 28,8140 liradan güne başladı. Dolar/TL sabah saatlerinde 27.5155 lira seviyesini görerek rekoru seviyesini güncelledi.
Dolar/TL PPK öncesi daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına inmişti. Ancak bu geçici oldu ve kur PPK sonrası yükselişe geçti. Kur bu sabah da eski rekor olan 27.2350 seviyesinde işlem gördü.
TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31,3 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yüzde 23,9 seviyesinde.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.
Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.
Analistler, Fed'in sıkılaştırıcı para politikasının tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, bu hafta açıklanacak verilerin Banka'nın atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.
Fed yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." dedi.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 27,21 TL'den başlayan Dolar 27,26 TL'den,
28,81 TL'den başlayan Euro 28,89 TL'den,
33,21 TL'den başlayan Sterlin 33,21 TL'den,
18,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,32 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 27,20 TL'den, Euro 28,81 TL'den, Sterlin 33,21 TL'den, Japon Yeni ise 18,27 TL'den işlem görmüştü.
Altın Fiyatları
Güne 1.914 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.911 Dolar'dan,
1.674 TL'den başlayan Gram altın 1.675 TL'den,
2.806 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.798 TL'den,
11.547 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.517 TL'den,
20,10 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,17 TL'den fiyatlanıyor.
Dünkü kapanışta Ons altın 1.916 Dolar'dan, Gram altın 1.676 TL'den, Çeyrek altın 2.806 TL'den, Cumhuriyet altını 11.547 TL'den, Gram Gümüş ise 20,35 TL'den fiyatlanmıştı.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında da ise düşüş eğilimi devam ediyor.
Güne 26 bin 339 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 191 Dolar'dan,
1.592 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.586 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 91,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,61 Dolar'dan işlem görüyor.