Dolar, Euro ve altın zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısında yeniden yukarı yönlü hareketlenen piyasaların zirvedeki seyri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmasıyla da hareketlenen piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller TL karşısındaki güçlü duruşunu sürdürdü.

Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, Euro 28,8140 liradan güne başladı. Dolar/TL sabah saatlerinde 27.5155 lira seviyesini görerek rekoru seviyesini güncelledi.

Dolar/TL PPK öncesi daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına inmişti. Ancak bu geçici oldu ve kur PPK sonrası yükselişe geçti. Kur bu sabah da eski rekor olan 27.2350 seviyesinde işlem gördü.

TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31,3 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yüzde 23,9 seviyesinde.