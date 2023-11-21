Dolar, Euro ve altından faiz haftasında rekorlara devam

Yeni haftaya yine rekor seviyede başlayan Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller TCMB'nin Kasım ayı faiz kararını yeni rekorlarla karşılamaya hazırlanıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı haftaya Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerini yenileyerek başlayan piyasalarda Gazze'deki insanlık dramı ve Türkiye'de de süren "yargı krizi" tartışmaları etkili olmaya devam ediyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı artarak devam ederken, dolar ve eurodaki yükseliş giderek ivme kazanıyor. İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle son haftalarda art arda gelen rekorlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Bu hafta toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak ve faiz kararı açıklanacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor.

Gram altın, bugünkü Fed tutanakları ile perşembe günkü TCMB’nin faiz kararı öncesinde ons altın ve dolar/TL’deki yükselişin desteğiyle rekor tazeledi.

Öte yandan Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrini sürdürüyor. Bir süredir etkili olan enflasyon ve resesyon ikilemi yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybederken, piyasalardaki fiyatlamaların olumlu şekilde etkilendiği görülüyor. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uzun bir süre politika faizlerini bu seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.



Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı. Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS dün de düşüşünü sürdürerek günü 339/346 seviyesinde tamamladı. Genel seçimler döneminde CDS 700 baz puanın üzerindeydi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,78 TL'den başlayan Dolar 28,80 TL'den,

31,59 TL'den başlayan Euro 31,59 TL'den,

36,08 TL'den başlayan Sterlin 36,10 TL'den,

19,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,53 TL'den işlem görüyor.