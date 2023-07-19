Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serileri devam ediyor. İşte 19 Temmuz Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz karar haftasında piyasalardaki baş döndüren rekorlar serisi devam ediyor.
Yeni haftaya zirvede başlayan piyasalarda döviz ve altında Türk Lirası karşısında yeni rekorlar gelmeye devam ediyor.
Dün Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Türk Lirası (TL) dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. 14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kurunun, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna devralmasının ardından yükselişi hızlandı.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 26,92 TL'den başlayan Dolar 26,90 TL'den,
30,25 TL'den başlayan Euro 30,13 TL'den,
35,10 TL'den başlayan Sterlin 34,68 TL'den,
19,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,23 TL'den işlem görüyor.
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