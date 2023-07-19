Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 30 bin 88 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 951 Dolar'dan,

1.911 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.907 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.