Dolar'dan bir rekor daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmasıyla da hareketlenen piyasalarda başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin TL karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, altın fiyatlarında da düşüş sürüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izliyor. Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Analistler, Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağının açıklanan verilere bağlı olduğunu hatırlatarak, bugün Powell'ın yapacağı konuşmadan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Avrupa borsalarına dün negatif bir seyir hakim oldu.
Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da bugün gözler Almanya enflasyon verilerine çevrildi. Ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 4,6 olması öngörülüyor.
Yurt içinde bugün gözler eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Özeti'ne çevrildi. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 27,35 TL'den başlayan Dolar 27,41 TL'den,
28,82 TL'den başlayan Euro 28,91 TL'den,
33,22 TL'den başlayan Sterlin 33,43 TL'den,
18,36 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,42 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 27,30 TL'den, Euro 28,74 TL'den, Sterlin 33,17 TL'den, Japon Yeni ise 18,20 TL'den işlem görmüştü.
Altın Fiyatları
Güne 1.876 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.876 Dolar'dan,
1.648 TL'den başlayan Gram altın 1.654 TL'den,
2.783 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.783 TL'den,
11.440 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.440 TL'den,
19,81 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 19,90 TL'den fiyatlanıyor.
Dünkü kapanışta Ons altın 1.885 Dolar'dan, Gram altın 1.655 TL'den, Çeyrek altın 2.783 TL'den, Cumhuriyet altını 11.440 TL'den, Gram Gümüş ise 19.81 TL'den fiyatlanmıştı.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında da ise düşüş eğilimi devam ediyor.
Güne 26 bin 413 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 470 Dolar'dan,
1.608 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.619 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 95,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,09 Dolar'dan işlem görüyor.