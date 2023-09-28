Dolar'dan bir rekor daha!

Döviz piyasasında Dolar, Türk Lirası karşısındaki yükselişini adım adım sürdürüyor. Altında ise ABD merkezli gelişmeler nedeniyle düşüş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmasıyla da hareketlenen piyasalarda başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin TL karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, altın fiyatlarında da düşüş sürüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izliyor. Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Analistler, Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağının açıklanan verilere bağlı olduğunu hatırlatarak, bugün Powell'ın yapacağı konuşmadan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Avrupa borsalarına dün negatif bir seyir hakim oldu.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da bugün gözler Almanya enflasyon verilerine çevrildi. Ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 4,6 olması öngörülüyor. Yurt içinde bugün gözler eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Özeti'ne çevrildi. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni