Dünyada ilk! Senarist ve yapımcıları buluşturan platform: scenariobasket.com açıldı





Senaryonuz var ve yapımcılara ulaştırmak mı istiyorsunuz? Ya da: daha orijinal daha farklı ve de global anlamda senaryo mu arıyorsunuz? Hem senaristlerin hem de yapımcıların derdine çare olacak www.scenariobasket.com açıldı. Ayrıca Scenariobasket.com sayesinde ücretsiz zaman damgası ile senaristler senaryolarını güvence altına alırken: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Korece, Çince ve Hintçe dil seçenekleriyle senaryolarını dünyaya açabilecek: yapımcılar ise global anlamda başka senaristlerle iş birliği içerisine girecekler.

Film ve sinema sektörü, küresel ve bölgesel dinamiklerin de etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarıyla her geçen gün büyümekte ve dönüşmekte. Bugün, büyük yapım şirketleri ve stüdyolar kendilerini doğrudan tüketiciye ulaştıran yollar ararken bazı yapım şirketleri ve stüdyolar, platform tabanlı şirketlerle iş birlikleri oluşturuyor.

Bu süreçte hem içerik üretimi hem de kullanıcılara platform sağlamak üzere hibrit iş modelleri benimseyen küresel, bölgesel, yerli online, dijital yayıncılık platform şirketlerinin sayısı her geçen gün artarken bu platformlar, hem küresel hem de lokalize oldukları ülkelerdeki tüketici davranışlarını analiz ederek tüketiciye içerik önerim algoritmaları geliştiriyor. Bütün bu süreçler de sektörde, senaryoların önemini artırıyor. İşte tam burada scenariobasket.com devreye giriyor.





Dünyanın senaristleri, dünyanın yapımcılarıyla buluşuyor

Senaryo yazımının ve film yapımının aynı çatı altında buluştuğu bir platform olarak scenariobasket.com, dünyanın dört bir yanından yetenekli senaristlere ve deneyimli yapımcılara ev sahipliği yapıyor. Senaristler, eserlerini kendi alanlarında uygun kategorilere göre düzenleyip paylaşırken, yapımcılar ise filtreleme ve arama seçeneklerini kullanarak ihtiyaçlarına uygun senaryolara kolayca erişebiliyor.





Gelişen dijital dünyanın yaratıcıların ve yapımcıların buluşmasına olanak sağlayan yeni bir adımı olan scenariobasket.com, senaristler ve yapımcılar arasında eşsiz bir köprü kuruyor. Bir alışveriş platformunu andıran bu yenilikçi platform, senaristlerin senaryolarını sergileme ve yapımcıların da projeleri bulma amacına yönelik özgün bir sistem sunuyor. Senaristler, senaryolarını platformun vitrinine tıpkı bir ürün gibi yerleştiriyor. Ön izlemesi yapımcılara veya yapım şirketlerine açık olan senaryo bölümleri, projenin temel hatlarını göstererek ilgi çekiyor. Eğer içeriğin bütününe erişmek ve senaristle iletişime geçmek istenirse, Erişim & İletişim butonu ile tam erişim sağlanıyor. Platform, yapımcıların senaryo arayışını kolaylaştırmak için özel arama ve filtreleme seçenekleri sunuyor. İstediği türde projeleri, prodüksiyonel ölçülere göre sınıflandırma ve derecelendirme gibi özelliklerle bulmak daha da basit hale geliyor. Scenariobasket.com platformunun, sektördeki diğer benzer platformlardan farkı; senaristlerin eksik dosya veya bilgi yükleme ihtimali bulunmaması. Scenariobasket.com, senaristlerin vizyonunu ve yapımcıların kaynaklarını bir araya getirerek sinema ve televizyon dünyasına yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Bu platform, yaratıcıların eserlerini sergileme ve hayata geçirme yolunda önemli bir adım olmaya devam edecek.

Merkezi Londra; Los Angeles ve İstanbul'da ofisleri bulunuyor

scenariobasket.com'un Los Angeles ve İstanbul da ofisleri bulunuyor. Aynı zamanda, scenariobasket.com sinemanın, televizyonun ve dijital platformların yaratıcı kalbi, Türkiye’nin en büyük film platolarından Be Movie Stüdyo’nun( Merkezi Londra'da bulunanLos Angeles ve İstanbul da ofisleri bulunuyor. Aynı zamanda, scenariobasket.com sinemanın, televizyonun ve dijital platformların yaratıcı kalbi, Türkiye’nin en büyük film platolarından Be Movie Stüdyo’nun( www.beplato.tv ) sektöre kazandırdığı yeni bir iştiraki.

Senaryo yazımının ve film yapımının aynı çatı altında buluştuğu bir platform olarak scenariobasket.com, dünyanın dört bir yanından yetenekli senaristlere ve deneyimli yapımcılara ev sahipliği yapıyor.

“Sizin güvenliğiniz bizim önceliğimiz”

Platform, kullanıcıların güvenliği konusunda son derece hassas ve titiz. En güncel güvenlik önlemleri sayesinde, senaristlerin ve yapımcıların fikirlerini güvenle paylaşmalarını sağlıyor ve kullanıcı bilgileri ve senaryolar tamamen gizli tutulup yalnızca yetkililere erişim imkanı veriliyor.





Öte yandan, senaryoların pazarlaması ve telif haklarının korunması her zaman önemli. Platform, bu zorluğu ortadan kaldırmak için tamamen ücretsiz Zaman Damgası hizmetiyle; eserlerin oluşturulduğu, düzenlendiği ve paylaşıldığı zamanı kesin olarak belirleyerek, koruma altına alıyor. Scenariobasket.com; senaryo yazma tutkusu taşıyan herkesi, bu platforma katılmaya davet ediyor. Burada, yaratıcı fikirlerinizi paylaşabilir, iş birlikleri kurabilir ve sinema projelerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Gelin sinema dünyasının geleceğini birlikte şekillendirelim.

Tanıtım Türkçe:

Tanıtım İngilizce:

Bilgi için:

Okhan Şentürk / Acta Verba İletişim /okhan@actaverba.net/ 0532 696 69 53