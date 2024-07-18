Düzce’de acı kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Düzce’de, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Abdurrahman El Muhammed'e kamyon çarptı. Çevredekilerin çığlıkları üzerine durumu fark eden Cafer P., aracı durdurdu.
Düzce’de saat 13.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Camisi önünde Cafer P. yönetimindeki 81 DY 002 plakalı kamyon, Suriye uyruklu Abdurrahman El Muhammed’e çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin çığlıkları üzerine durumu fark eden Cafer P., aracı durdurdu.
OLEY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup gelen Muhammed’in yakınları gözyaşı döktü. Abdurrahman El Muhammed’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Cafer P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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