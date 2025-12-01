  1. Anasayfa
Eli kanlı katiller ''barış şartlarını'' açıkladı... Açık açık bebek katili özgürlüğünü istediler

Eli kanlı katiller ''barış şartlarını'' açıkladı... Açık açık bebek katili özgürlüğünü istediler
Terörsüz Türkiye sürecinde 1 yıl geride kalırken, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri AFP'ye yaptıkları açıklamada MHP lideri Bahçeli'nin geçen sene yaptığı çağrısında yer alan "umut hakkı" ifadelerini hatırlatarak, açık açık "Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan hiçbir adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Öcalan serbest bırakılsın" çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

Elinde 50 bin canın kanı olan bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden Amed Malazgirt Kandil Dağı'nda AFP'ye verdiği röportajda "Öcalan’ın başlattığı tüm adımların atıldığını başka bir adım atılmayacağını" söyleyerek Türkiye'den 2 taleplerinin olduğunu söyledi.

Bölücü terör örgütünün sözde yöneticisi bu taleplerinden birinin bebek katili terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, ikincisinin ise Türkiye’deki Kürt halkının anayasal ve resmi olarak tanınması olduğunu söyledi.

 

