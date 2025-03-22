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Emekli polisin vasiyeti yerine getirildi

Emekli polisin vasiyeti yerine getirildi
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İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elazığlı emekli polis memurunun ‘Camiden defne kadar işlemlerimi meslektaşlarım yapsın’ vasiyeti, yerine getirildi.

Elazığlı emekli polis memuru Yasin Çalışır, 64 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uçakla cenazesi Elazığ'a getirilen Yasin Çalışır için Baskil Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi.

Törene, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, Baskil İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, Baskil Müftüsü Hüseyin Çakır, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk ve vatandaşlar katıldı. Emekli polis memuru Yasin Çalışır'ın ‘Ölürsem camiden defne kadar işlemlerimi meslektaşlarım yapsın’ vasiyeti üzerine Baskil ilçesinde görev yapan emniyet mensupları defin işlemlerine kadar cenazeyi taşıyıp refakat etti.

Baskil Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze polisler tarafından taşınarak Şefkat Mezarlığı'na defnedildi.

İHA

Etiketler polis emekli polis emekli polisin son isteği
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