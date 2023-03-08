Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin iki lideri, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın resmi adayı olarak açıklanmasının ardından ilk kez biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlıyor. Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi. Toplantı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurmasının ardından yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 Mart'ta seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan edeceğini duyurmuştu. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından bugünkü görüşmede 2 liderin seçim sürecinde atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor.