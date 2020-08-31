Erdoğan Dereli'de esnafa müjdeyi verdi! 50 bin TL hibe

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’un Dereli ilçesindeki açıklamaları şu şekilde;

"Sevgili Giresunlular, Dereli’nin saygıdeğer güzel insanları sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Giresun 22 Ağustos günü merkezi ile Dereli’si ile Doğankent’i ile Tirebolu’suyla, Güce’siyle ve Yağlıdere’siyle ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldı. İlçelerimizi de ve köylerimizi de çok sayıda ev, işyeri altyapı zarar gördü. Öncelikle tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allahtan rahmet diliyorum, geride kalan ailelerine özellikle sabırlar diliyorum milletimizin başı sağ olsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına yardımına koşmuştur. İçişleri Bakanımız felaket gününden beri ekibiyle birlikte burada çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımızla birlikte tüm ilgili bakanlarımız her hususu yakından takip ediyor.

Afetin ilk başladığı andan itibaren kurumlarımız 1264 araç 3672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama kurtarma çalışmaları için 36 ilden ekiplerimiz Giresun’da görev yapmıştır. Bu felakette şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tekrar Allahtan rahmet diliyorum.

Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir, halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecektir. Yol su elektrik gibi temel altyapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır.

Sadece Dereli’de 80 bin metreküp temizlik yapılmıştır.

AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun’a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararda tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD’a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira tahsis ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız mücbir durum ilan etmiş beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerinin ödemeleri de ötelenmiştir. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, burası çok önemli tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOP hibe olarak verilecektir.

100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur, belediyelerin il banka olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Giresun’daki afet bölgesine giderek Dereli ilçesinde incelemelerde bulunacak ve balık av sezonunun da açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.