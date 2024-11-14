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Erdoğan imzaladı: 4 ilde acil kamulaştırma kararları

Erdoğan imzaladı: 4 ilde acil kamulaştırma kararları
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Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla kamulaştırılmasına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.

Etiketler Resmi Gazete acele kamulaştırma recep tayyip erdoğan Çankırı gaziantep hatay konya
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