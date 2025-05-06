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Erdoğan imzaladı; Atatürk Havalimanı için yeni karar

Erdoğan imzaladı; Atatürk Havalimanı için yeni karar
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Atatürk Havalimanı terminal binalarını teknopark ilan eden karar Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı terminal binalarının 'teknopark' ilan edildiğini duyurarak, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak" dedi. (DHA)

DHA

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Etiketler Atatürk Havalimanı teknopark Atatürk Havalimanı terminal binaları Resmi Gazete
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