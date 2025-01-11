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Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... Çok sayıda atama ve görevden alma

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... Çok sayıda atama ve görevden alma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre birçok görevde değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, birçok büyükelçiliğe yeni atamalar yapıldı. Erdoğan'ın büyükelçilik atamaları şu şekilde:

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,
Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan,
Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gükhan Turan,
Küba Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz,
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.
Erdoğan ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan'ı görevden aldı yerine Mehmet Yerlikaya'yı atadı. 

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı.

Dışişleri Bakanlığı'na yapılan diğer atamalar ise şu şekilde yer aldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre birçok görevde değişiklikler yapıldı.

 

Etiketler atama görevden alma Dışişleri Bakanlığı büyükelçi recep tayyip erdoğan Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı
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