Erdoğan: Netanyahu Gazze kasabıdır

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşananları takip ediyoruz. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatıldığını görüyoruz. Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. Türkiye olarak Kudüs'e sahip çıkmayı bir görev biliyoruz.

"NETANYAHU 'GAZZE KASABI'DIR"

Günümüzün Hitleri, Nazileri Gazze'de 15 bin çocuğu, 35 bin insanı katletti. Netanyahu, adını tarihe "Gazze Kasabı" olarak utançla yazdırmıştır.

Filistinli kahramanlara bir kez daha saygılarımı gönderiyorum. 7 Ekim'den bu yana yaşananları anlatmaya artık kelimeler yetersiz kalıyor. Modern dönem firavunlarını görmek isteyenler Filistinlileri katledenleri baksın.

"TEHDİTLERE BASKILARA BOYUN EĞMEYİZ"

İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Buradan onlara şu hakikati tekrar hatırlatmak istiyorum. Ne yapsanız nafile Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz.

Biz şartlara göre, esen rüzgara göre tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Varsın birileri rahatsız olsun. Biz, işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceğiz. Duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.

Çocuğunun doğum gününü Gazzeli sabileri öldürerek kutlayan bir zihniyetin insanlıkla, en temel insani değerlerle bağı kalmamış demektir.

"BÜYÜK İFTİRAFA MARUZ KALDIK"

Seçim sürecinde büyük iftiralara maruz kaldık. Birileri Filistin'e verdiğimiz desteği gölgelemeye çalıştı.

Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

"BİZ YOLUMUZA KARARLIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Samimi bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Geçen ay seçim yapıldı. Bu konuda büyük bir haksızlığa maruz kaldık. Filistin'e verdiğimiz destek gölgelemeye çalışıldı. İsrail'e jet satışı yapıldı iftirası yapacak kadar gözlerini kararttılar. Jet yakıtı gönderdiler kadar ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Sizin vicdanınız var mı ya? Ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Ülkemiz aleyhine kullanılması çok yaralayıcı, yaralandık. Bu propagandanın içinin boş olduğu görüldü. Onlar bu iftirayı atsalar da biz yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz.

BATI'YA GAZZE TEPKİSİ

Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz destekle sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Amerika'nın Filistin vetosunun dünya beşten büyüktür tezimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir."