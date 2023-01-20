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Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti: Bahçeli'den ilk yorum

Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti: Bahçeli'den ilk yorum
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Seçimlerin 14 Mayıs 2023 yapılması gündeme gelmiş. Sandık tarihi resmi değilse de takriben olmuştur" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Seçimlerin 14 Mayıs pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" açıklamasını yaptı.

Etiketler bahçieli seçim erdoğan
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