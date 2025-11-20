Erdoğan'dan çok konuşulacak ''doğum oranı'' çağrısı: ''Eşlerinden gerekli desteği göremiyorlar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık hızında felaketi yaşadığını belirterek "Yükün büyük bölümü kadınlarda. Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında Türkiye'deki doğum oranlarındaki düşüşe işaret ederek, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz." ifadelerini de kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.10 bandının çok altında. Alarm zilleri çalıyor. Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Babalara buradan çağrıda bulunuyorum. Eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum. Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık