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Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası ''emekli maaşı'' açıklaması

Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası ''emekli maaşı'' açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Emekli maaşlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Asgari ücret zammı ve Suriye'deki gelişmelerin gündeme geldiği toplantının ardından Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dün Sarıkamış Harekatı'nın 110.yıldönümüydü. Şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha rahmet diliyorum. 2024 yılının son kabine toplantısını az önce gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla hem son 2 haftayı değerlendirdiler hem de önümüzdeki sürece dair talimatları aldılar. Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Şimdi de azimle ve sabırla ilerliyoruz. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tekliflerimiz cumartesi günü Genel Kurul'da kabul edildi. 2025 bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

"SOSYAL YARDIMLAR İÇİN AYIRDIĞIMIZ RAKAM 651 MİLYAR LİRA"

Yatırımları ve ekonomik istikrarı önceleyen bir bütçe. 2025 bütçesine halkın bütçesi değil diyenlere şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız. 2023 ve 2024 yılında toplam 2,6 trilyon lira para harcadık. Deprem yatırımları gündemi 2025 bütçesinde de yerini koruyor. Deprem turistleri ne yaparsa yasın, biz hak sahibi vatandaşlarımız yuvasına kavuşana kadar çalışacağız. Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır. 2025 bütçemizde istihdam ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla kaynak ayırdık. 2025 yılı boyunca çiftçimize esnafımıza sanayicimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz.

"BİR SENEDE İSTİHDAM 1 MİLYON KİŞİ ARTTI"

Dezenflasyon süreci başladı. Yeni yılda ivmelenecek. 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz istiyoruz ki, dünya ve Türkiye değiştikçe muhalefet partileri de kendilerini güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, tarz değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Muhalefet maalesef bütçe görüşmelerinde de katkı sunmak yerine sabote etmeyi kışkırtmayı tüm süreci terörize etmeye çalışmıştır. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. AK Parti grubumuz ile Milliyetçi Hareket Grubu ve sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Ekonomide bir müjdemizi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz 163,5 milyar dolara çıktı. İstihdam tarafı da iyi gidiyor. Bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. Son kabine toplantımızdan bu yana dış politikada oldukça yoğun gündemde çalışmalarımızı sürdürdük.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Kardeşliğin yüzü etkinliğinde Gazzeli ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldik. Ankara Bildirisiyle atılan tarihi adımın istikrarın tesisine yardımcı olacağına inanıyoruz. 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde birçok proje hayata geçirildi. 16 milyonu aşan emeklilerimizle gurur duyuyor, hayat kalitelerini artırmak için çalışıyoruz. Emeklilerimiz için umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda söz verip, göreve gelince sözlerini unutanlardan değiliz. Her sıkıntının farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Katar Emiri kardeşimin ülkemizi ziyaretinde pek çok konuyu ele aldık. Suriye'nin yaralarını sarma gayretlerine destek vereceğiz. AB ile bölgesel konularda da yakın temas içinde olacağız. 19 Aralık'ta Mısır Cumhurbaşkanının davetine icabetle Kahire'deydik. D-8 üç kıtada temsil edilen sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Azerbaycan'ın üyeliğe kabul edilmesiyle teşkilat daha da güçlenmiştir.

"AHMED EŞ ŞARA İLE YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ"

8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi Esed'in kaçması ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu süreçte en ağır imtihanımız seçim döneminde yürütülen alçak kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Suriye Devrim lideri Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz. İlk önce MİT Başkanımız ziyaret etti. Ardından büyükelçiliğimizi hayat geçirdik. Ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. En zor günler artık geride kalmıştır. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Yeni yönetimin verdiği mesajları değerli buluyoruz. İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha fazla kan dökerek varılacak yer sadece huzursuzluktur.

"PKK VE UZANTILARI İÇİN ÇEMBER DARALIYOR"

İsrail'de devlet aklı varsa bunu ne kadar etken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır. Kürt kardeşlerimize zulüm eden bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sürdürmekte kararlıyız. PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor. Yolun sonu görülüyor. Kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar şunu bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi belki yarın belki yarından da yakın. Bu beladan kurtulacağız.

Etiketler Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kabinesi Bakanlar Kurulu kabine toplantısı Suriye recep tayyip erdoğan asgari ücret asgari ücret zammı
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