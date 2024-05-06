Erdoğan'dan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirme azmiyle yurt içinde ve yurt dışında canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu sabah millî savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Gaziantep'te meydana gelen minibüs kazasında vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Özellikle dış politikada seçimler nedeniyle ertelediğimiz ziyaretlere ve kabullere ağırlık verdik. Savunma sanayi ve güvenlik iş birliği alanlarında farklı bir ivme yakaladık. Türkiye, Afrika'daki kardeşlerine en güçlü destek veren ülkedir. Eğitim ve kültür alanında da kıtayla iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bugün dünyanın 198 farklı ülkesinden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. İyi yönetilirse Türk ekonomisi, diplomasisi ve üniversiteleri adına büyük bir kazanım olacaktır. Hukuku çiğneyen, genel ahlaka aykırı davranan varsa devletin ilgili kurumları gereğini yapar. Bazı beşinci kol elemanları tarafından medyada ve sosyal medyada körüklenen ırkçılığın iyi niyetli olmadığı açıktır.

Son dönemde tekrar ayyuka çıkan arapça alerjisinin gerisinde aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki nefreti sürekli birilerine yönelten zavallılardır. Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan bu faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

IRAK ZİYARETİ

13 yıllık aradan sonra gerçekleştirdiğimiz Irak ziyareti tarihi öneme sahipti. Irak cumhurbaşkanı ve başbakanıyla ortak gündemimizdeki konuları detaylıca ele aldık. Farklı alanlarda imzaladığımız 27 anlaşmayla ziyaretimizi taçlandırdık. Halihazırda 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Irak Türkmeni kardeşlerimizle bir araya gelerek yanlarında olduğumuzu dile getirdik. Erbil'de de son derece verimli istişareler gerçekleştirdik. Burada şu noktayı belirtmek durumundayım DEAŞ ve PKK fark etmeksizin Türkiye için olduğu kadar Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. Suriye'de, müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. PKK ırak ve Suriye'de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Kandil ve Suriye'deki terör baronları her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, vatandaşlarımız üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerdir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

Almanya Cumhurbaşkanı resmi ziyareti Avrupa Birliği, ekonomik ilişkiler ve artan yabancı düşmanlığı konularını tekrar gözden geçirmemiz için fırsat teşkil etti. İki müttefike yakışmayan savunma kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini açıkça söyledik. Irkçı saldırıların engellenmesi ve faillerinin cezalandırılması konusunda da beklentilerimizi ifade ettik. 50 milyar doları bulan ikili ticaretimizi 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, AB ve birlik üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştrmeye isteklidir. Avrupa Birliği'nin stratejik körlükten kurtulması ve Türkiye'yi dışlamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Avrupa liderler bu gerçeği ne kadar erken görür ve kabullenirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Biz ortak coğrafyamızın daha kötüye gitmemesi, savaşların yayılmaması için çalışmayı sürdüreceğiz.

HAMAS KARARI SONRASI AÇIKLAMA

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum. Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz.

Beşiktaş'ta 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de belediyenin bıraktığı 5 yaşındaki evladımız can verdi. Engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Hepimize sorumluluk düşüyor. İlgili bakanlıklarımız denetimlerini bundan sonra yoğunlaştıracak. Milletin yüreğine ateş düşürenler hukuk önünde hesap verecek. 1 Mayıs emek ve dayanışma gününün iş cinayetlerinin gündeme taşındığı gün olmasını beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına alın terleriyle destek olan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Soğukkanlı duruşlarını koruyan polislerimizi kutluyorum.

ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ

Bölgemizdeki savaşlar ve krizler bizi zorlasa da ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Ancak işgücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Bundan sonra işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. 13. Çalışma Meclisi sorunların tespiti bakımından gayet faydalı oldu. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık yine başaracağız. Bizim amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Verimliği artırmak ve ekonomizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Yılık enflasyon yaz aylarından itibaren düşüşe geçecektir. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti.

GABAR'DA PETROL ÜRETİMİMİZ 40 BİN VARİLİ GEÇTİ

Kredi derecelendirme kuruluşları da not artırımına gidiyor. Burada kritik bir hususu ifade etmek istiyorum. Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek daha çok ihracat yaparak varabilir. Biz zengin yeraltı kaynaklarına sahip değiliz. Petrolümüzü yeni yeni keşfetmeye ülkemiz ekonomisine kazandırmaya başladık. Gabar'da petrol üretimimiz 40 bin varili geçti.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edeceğiz. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatler gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir.