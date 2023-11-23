Erdoğan'ın gurbetçi çocuğa verdiği harçlık gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştığı çocuklara harçlık verme geleneğini yurt dışında da sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da kendisini karşılayan bir çocuğa "tabiki Türk Lirası vereceğim" diyerek 200 TL harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılaştığı çocuklara oyuncak ve harçlık verme geleneğini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Almanya'ya giden ve Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılaştığı gurbetçi Türk çocuklarına da harçlık verdi. Almanya’da gurbetçi Türk çocuklara harçlık veren Erdoğan “Tabii avro vermeyeceğim” diyerek cebinden çıkarıp 200 TL dağıttı. Erdoğan'ın ziyareti esnasında yanına gelen çocuklara para verdiği görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Erdoğan'ın çocuklara cebinden çıkarttığı desteden 200 TL (6 Euro) verdiği anlar kameralara yansıdı.