Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ?

CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nun köyünde kıldığı bayram namazı sonrasında dün Maltepe mitinginde ilk imzaların toplandığı "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim imzası" kampanyası için ilk çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeker Bayramı'nın ilk günü, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketine gitti.

Trabzon'daki programını dün İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde yaptığı konuşmada da açıklayan Özel, bayram namazı çıkışında İmamoğlu'nun köyünde hem İmamoğlu'nun özgürlüğü için başlatılan imza kampanyasına ilk imzayı attırdı hem de açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Her Bayram sabahı kendi memleketim Manisa'da bayram namazını kılıp bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun köyündeyiz. Çünkü büyük bir haksızlık ve iftiralar sonucunda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar.

Bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşatılıyor. 19 Mart'ta başlayan süreçte bu toprakların oğlu, 15 milyon kişinin adaylaştırdığı İmamoğlu, ailesinde köylülerinden uzaklaştırıldı.

Bizde onun köyünde bayramlaşıp büyük bir kampanyayı başlattık. Rukiye nine ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Sonra Trabzon'dan bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza kampanyasını başlatıyoruz.

İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebi için imza kampanyasını buradan başlatıyoruz."

"Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim" imza kampanyasında nasıl imza verilir ?

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kampanyanın ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada, "Değerli genç arkadaşım, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük demek ve erken seçim sandığının kurulması için gerçekleştireceğimiz imza kampanyamızı başlatıyoruz.

Sen de görseldeki yöntemler ile imza verebilir, imza toplayabilir, bu tarihi sürecin bir parçası olabilirsin. İmza kampanyamız tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Haydi!" ifadeleri kullanıldı.

Kampanyada yer alan imza belgesine chp.li/imzakampanya adresinden ulaşılabilecek.

İşte 4 başlıkta imza kampanyası: