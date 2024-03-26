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Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
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Esenyurt'ta, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz kaynaklı yaşanan patlama nedeniyle çıkan yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, alevler sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Etiketler esenyırt doğal gaz patlama
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