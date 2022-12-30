Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıda yaralandı. Ateş saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise daha sonra Ateş'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Enginyurt sosyal medya paylaşımında, "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

2 SAAT ÖNCE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’in, olaydan 2 saat önce, Twitter’da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü. Ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER'

Bu arada, olay sırasında bölgede olan kişilerden Ahmet K., "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.