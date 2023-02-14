  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 6 ay ertelendi

Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 6 ay ertelendi

Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 6 ay ertelendi
Güncelleme:

Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı.

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi.

Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.

Etiketler deprem bölge borçlar kredi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremlerin yol açtığı yer hareketleri uzaydan haritalandırıldı
Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?''
AK Parti'den Arınç'ın ''seçim ertelensin'' çıkışına ilk yanıt
Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı
Burası da Hatay! Ama tek bir can kaybı bile yok
Deprem bölgesinde fay hattının izi yer yüzünde
Türkiye bu müteahhiti konuşuyor: ''300 milyar TL ceza yazmışlardı''
Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın sakini anlattı: Binanın temeli kaymıştı
Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 0 derecenin altına düşecek !