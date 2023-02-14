Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 6 ay ertelendi
Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı.
Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi.
Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.
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