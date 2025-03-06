Etüt merkezinde mide bulandıran skandal iddia: ''7 çocuk cinsel istismara uğradı''

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş Silivri'de bulunan bir etüt merkezinde 7 çocuğun cinsel istismara uğradığına dair iddiaları TBMM gündemine taşıdı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik 11 soruluk bir soru önergesi verdi.

Silivri’de bulunan bir vakfa bağlı etüt merkezinde 2023 yılında, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 7 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak öğrenci velileri A.K. adlı bir vakıf çalışanının "Çocuğun Cinsel İstismarı", "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı", "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik" suçlamalarından cezalandırılması istedi.

9 Ocak 2025 tarihinde Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık A.K.'nin tutukluluğunun devamına karar verildiği öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı dehşetin ardından etüt merkeziyle ilgili soru önergesi verdi.

CHP'li Özçağdaş'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ilili vakfa bağlı Etüt Merkezi’nde çocuklarımıza yönelik yaşanan cinsel istismar vakasından haberdar mıdır? Bu konuda Bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise sorumluları hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istismara uğrayan çocuklarımıza hukuksal-psikolojik-pedagojik destek sağlanmış mıdır?

Soru önergesine konu olan, vakfa bağlı bu etüt merkezi hangi tarihte açılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı’nın etüt merkezinin açılışına ilişkin onayı bulunmakta mıdır? Etüt merkezi hala faaliyette midir?

Vakfa bağlı etüt merkezi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hangi tarihlerde denetlenmiştir?

Vakfa bağlı etüt merkezinde kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların görevleri ve eğitimleri nedir? Tutuklu A.K.'nin etüt merkezindeki görevi nedir?

Vakfa bağlı bu etüt merkezinde çalışan öğretmen var mıdır?