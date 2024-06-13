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F-16 anlaşmasında imzalar atıldı

F-16 anlaşmasında imzalar atıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den F-16 tedarikinde imzaların atıldığını duyurdu.

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakanlık kaynakları, sözleşmelerin imzalandığını ayrıntılar üzerinde çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğünü duyurdu.

PKK’NIN SURİYEDEKİ SEÇİMLERİ ERTELENDİ AMA İPTAL KARARI ÇIKMADI

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI

MSB, son bir haftada 30, yılbaşından bugüne kadar ise 531’i Irak’ın, 650’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1181 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etiketler abd türkiye f-16 milli savunma bakanlığı
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