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Fatih Altaylı hayatını 2 kez kurtaran ünlü siyasetçiyi ilk kez açıkladı

Fatih Altaylı hayatını 2 kez kurtaran ünlü siyasetçiyi ilk kez açıkladı
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Halen Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde BBP Başkanı Remzi Çayır ile yaptığı görüşmede rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun biri Afganistan'da biri de Çeçenistan'da 2 kez hayatını kurtardığını açıkladı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilgili tutuklu ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan flaş bir itiraf geldi. Altaylı, BBP Başkanı Remzi Çayır ile yaptığı görüşmede, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun Biri Afganistan'da biri de Çeçenistan'da iki kez hayatını kurtardığını söyledi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendisini cezaevinde ziyaret eden BBP Genel Başkanı Remzi Çayır ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını bugün kendi Youtube kanalına gönderdiği mektubunda aktardı.

Çayır ile yaptığı görüşmeyi aktaran Altaylı, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2 kez hayatını kurtardığını itiraf ederek, “Gerçekten de Büyük Birlik Partisi'ni kıyasıya eleştirdiğim dönemlerde bile Muhsin Yazıcıoğluyla konuşurduk iki kez. Biri Afganistan'da biri de Çeçenistan'da hayatımı kurtarmıştı rahmetli" dedi.

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Etiketler bbp Muhsin Yazıcıoğlu fatih altaylı hayatımı kurtardı itiraf açıklama
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