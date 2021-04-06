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FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kayıtları ve ifadelerden yola çıkan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Örgütün tepe yönetimiyle de irtibatlı olduğu ifade edilen şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, diğer 5 şüpheliyi yakalama ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

Etiketler fetö izmir tepe yönetim örgüt gözaltı bylock operasyon
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