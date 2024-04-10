Fransa'da sınır dışı edilen PKK'lı terörist, Türkiye'ye getirildi

Fransa'da yaşadığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı edilmesi sağlandı. Sınır dışı kararı verilen Mehmet Kopal, dün Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.

DHA